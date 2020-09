Futuro in Inghilterra per Douglas Costa. L'esterno offensivo brasiliano è in uscita dalla Juve, che dalla sua cessione intende fare cassa. La prima partita contro la Sampdoria è stata indicativa, non è una prima scelta di Pirlo, che ha dato l'ok al suo addio. In questi giorni il super agente Jorge Mendes, che è in ottimi rapporti con Paratici, è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione nel campionato di Sua Maestà, dove non mancano i club interessati al suo cartellino.



SFIDA - Su Douglas Costa va registrato soprattutto l'interesse del Manchester United, a caccia di un nuovo esterno offensivo dopo il fallimento della trattativa con il Borussia Dortmund per Jadon Sancho. L'ex Bayern è un profilo gradito, uno dei nomi che i Red Devils stanno valutando insieme a quello di Ivan Perisic dell'Inter. L'altro club in lizza è il Wolverhampton, con il quale Mendes sta trattando anche il contratto di Nelson Semedo, scaricato dal Barcellona. L'idea della Juve è di incassare dalla cessione di Douglas Costa almeno 40 milioni di euro.