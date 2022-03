La Juve pensa a Jorginho? Sì, è vero. Ma solo a condizioni di saldo. Perché la linea del club bianconero è chiara, il nuovo corso Arrivabene non ammette strappi alla regola: basta over trenta, non si comprano giocatori che fin dall'inizio saranno invendibili. Però, Jorginho è in salute e al massimo del rendimento in carriera. Se si liberasse a zero o quasi dal Chelsea la storia cambierebbe.