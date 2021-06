Poi però c'è un mercato che si infiamma, il Sassuolo nel fare la sua parte ha tenuto aperte tutte le porte e l'Europeo disputato dal suo gioiello sta agevolando gli inserimenti dei club esteri.provando a scongiurare gli assalti delle rivali (dal Borussia Dortmund in poi). Una sponda dal Sassuolo arriva, è quella che vede Giovanni Carnevali aprire a formule anche diversa dal solo pagamento cash, anche se rateizzatil club neroverde, che non a caso spingeva per parlare di lui più che di chiunque altro già a gennaio quando sul piatto c'era il cartellino di Gianluca Scamacca. È un altro il tema del contendere: la valutazione dei giovani coinvolti nell'operazione Locatelli.che possano condizionare l'investimento anche nelle prossime stagioni. Insomma, se Locatelli vale 40 (per ora), un esordiente non può essere messo a bilancio per 10 o magari 15 milioni. E se la necessità della Juve è quella di non andare oltre un investimento cash di circa 30 milioni, allora una sola contropartita non potrà bastare per arrivare alla cifra pretesa dal Sassuolo.