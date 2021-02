, allenatore della, commenta a Sky Sport la sconfitta in casa del Napoli: "Non abbiamo mai ricevuto un tiro in porta, abbiamo perso per un episodio dubbio. Abbiamo fatto una buona partita e creato tanto, peccato non aver fatto gol: contenti per la prestazione, peccato solo per il risultato".- "Abbiamo fatto girare poco velocemente la palla, loro si posizionavano per recuperare. E' stato l'unico problema non avendo concesso occasioni al Napoli, nella ripresa siamo stati più intraprendenti e ci è mancato solo il gol".- "Ho detto che se non ammonisce il portiere durante la partita continua a perdere tempo".- "Perché dico dubbio? Perché se no non ci potrebbero essere contatti in area. Sarebbe rigore in tutti i campi, vorrei vedere se fosse capitato a noi: ci sarebbero stati molti più casini, molte più polemiche, non so se ce l'avrebbero dato. Però andiamo avanti e pensiamo a mercoledì. Trattamento diverso? No, oggi c'è stato un episodio dubbio sul rigore, sulla doppia ammonizione mancata a Di Lorenzo. Capita che tanti episodi possano essere fatti in modo diverso quando si tratta della Juventus perché siamo sulla bocca di tutti. A volte ci riescono, dobbiamo andare avanti".- "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, normale che possa venire a mancare un po' di lucidità. Hanno fatto un'ottima partita chi è partito titolare e chi è entrato".- "Abbiamo fatto i gol che dovevamo fare, alla fine non è detto che la squadra che fa più gol vince il campionato. Oggi le occasioni le abbiamo create, il portiere è stato il migliore in campo: non ho nulla da rimproverare ai nostri attaccanti".- "Bisogna anche sapere le condizioni dei giocatori, se non l'ho fatto giocare è perché ha avuto problemi in settimana. E' già stato tanto averlo portato e averlo fatto giocare mezz'ora".- "Sono sconfitte pesanti che si fanno sentire, la vetta può essere a 10 punti. Noi siamo contenti della prestazioni, noi dobbiamo continuare a giocare in questo modo perché solo così si portano a casa".- "Ho tenuto fuori anche Kulusevski per avere un cambio in panchina, non avevamo altri attaccanti. Bernardeschi ha fatto la partita che doveva fare. Dybala è un giocatore importante, lo stiamo aspettando e speriamo che torni presto".- "Sono contento per Gattuso perché è un amico, però preferivo vincere e portare a casa i tre punti".