Marko Pjaca, il futuro in definizione. Il croato rientrerà alla Juventus dopo il Mondiale con la sua Nazionale, ma quella bianconera sembra non essere la sua destinazione finale: è richiesto da diverse squadre - Fiorentina, Valencia e Siviglia su tutte -, e soprattutto reclama spazio. La Juve ragiona sulla possibilità di venderlo, magari inserendo la clausola di recompra, per finanziare il colpo Aleksandr Golovin. Il talentino della Russia piace, eccome, da prima del Mondiale. La Juve continua nei suoi rilanci, e questo è un chiaro segnale.