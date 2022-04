, la fase finale della Champions League dedicata alle squadre Under 19. I bianconeri scenderanno in campo domani, alle 14, per affrontare il, che punta alla quarta finale del torneo; dall’altra parte, invece, si scontrano. Riflettori accesi, dunque, sul Colovray Stadium di Nyon, impianto svizzero dove si disputeranno le partite; occhi puntati, quelli della dirigenza bianconera, da, passando da, protagonisti e osservatori sempre attenti di quello che si muove nelle giovanili, habitué della tribunetta del centro sportivo di Vinovo, dove la Primavera bianconera gioca le partite in casa., per scovare i prossimi talenti da inserire nel gruppo della prima squadra, nei prossimi anni, come già successo con Fabio, Matiase Koni, anche loro aggregati all’Under 19 di Andrea Bonatti per questa spedizione europea.Nella prima fase di stagione,, nel frattempo passato all’Under 23. Un centrocampista tecnico, capace di far girare palla e vedere il gioco, con la personalità necessaria a ricevere palla sul limite dell’area bianconera e avviare la ripartenza dal basso.. “Trovato” è una forzatura, perché Bonetti è stato plasmato dallo staff tecnico della Primavera e ha completato la sua transizione da attaccante indolente a centrocampista imprescindibile per i meccanismi di questa squadra. Uno scatto prima mentale, che tecnico-tattico. Il suo percorso, in breve,A guidare la fase offensiva, assistito dal già citato Matias Soulé,, attaccante classe 2003 che ha già esordito con la nazionale maggiore del Benin. Per lui, questo sembra essere l’anno dell’esplosione, della consacrazione, dopo un’ultima stagione sfortunata costellata da infortuni. Ha trovato continuità e con continuità ha trovato il gol:. Non solo la rete, la sua crescita è stata costante, ha messo in mostra tecnica, potenza, esplosività e accelerazione; inoltre, ha imparato il valore della parola “insieme” - spesso urlata da mister Bonatti -, dimostrandosi uomo squadra, capace di dialogare con i compagni.In campo, Chibozo ha dimostrato di avere grande feeling e di dialogare ottimamente – parlano, dal punto di vista tecnico, la stessa lingua -, con. L’esterno classe 2003 è arrivato dal settore giovanile delcon la pressione sulle spalle dell’essere uno dei talenti inglesi più promettenti. Ci ha messo un po’ a dimostrarlo, nel campionato italiano. Nell’ultima stagione, però, ha trovato continuità di prestazioni, risultando decisivo in più occasioni. Corsa, abilità nel dribbling e tecnica di base di alto livello; quello che manca è la lettura dei momenti di gioco, la continuità nel corso dei 90’:Dall’altra parte del campo, a destra, agisce. Nella passata stagione, ha cominciato come esterno basso, per poi essere alzato, come ala e, all’occorrenza, o a seconda del momento della partita, come mezzala di inserimento. Sembra non sentire la pressione e, al contrario, esaltarsi sui campi europei: ha già segnato 3 reti in Youth League quest’anno. Quello che stupisce maggiormente, è che sembra giocare con un orologio da tasca in mano, che inizia a ticchettare forte quando è tempo di inserirsi per bucare le difese avversarie. Tecnica, sì, corsa, altrettanta;. Ha un progetto preciso in mente, studiato a tavolino con il club: la crescita dei giovani prima di tutto, prima ancora dei risultati. I risultati, però, arrivano, perché l’accesso alle Final Four di Youth League è una nuova pagina di storia per la Vecchia Signora, e sono il frutto di un lavoro martellante in allenamento e di un gioco che non ha eguali in Italia, per estetica e concretezza.