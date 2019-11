Secondo La Gazzetta dello Sport, le voci dal Portogallo di un possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus a giugno prossimo non trovano conferme. Anzi, questo aggiunge il quotidiano: "Ronaldo è il perno di un piano con vista fino al 2024e deve ancora dispiegare tutta la sua forza. I manager bianconeri hanno sempre ragionato su una sua permanenza a Torino per almeno 3 anni. E’ vero che con l’aumento di capitale da 300 milioni la Juventus darà la caccia a un Ronaldo giovane, in grado di attrarre la generazione Z e di perpetuare lo sviluppo del brand (un profilo alla Mbappé per intenderci)".