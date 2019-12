L'ìnfortunio di Sami Khedira, almeno sulla carta, dovrebbe essere un problema di facile soluzione perché Maurizio Sarri ha tantissime soluzioni in mezzo al campo da Ramsey a Bentancur ad Emre Can. Il tedesco è più fisico, gli altri due più tecnici sebbene Bentancur abbia dimostrato di saper alternare sapientemente le due fasi.per giocare sulla destra al posto dell'ex stella del Real Madrid ma il vero paradosso di questa Juventus è che nonostante un centrocampo tanto folto Sarri (come Allegri lo scorso anno) fatica a trovare qualità.