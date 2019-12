La Juve ha deciso di andare avanti con tre punte più alcune variabili: Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala (gli ultimi due prima scaricati e poi rilanciati), oltre ai vari Douglas Costa e Federico Bernardeschi. La Juve ha speso 180 milioni in difesa tra chi c'è (Danilo, Merih Demiral, Matthijs de Ligt) e chi non c'è (Luca Pellegrini e Cristian Romero). La Juve ha deciso che il centrocampo andasse bene così, ingaggiando a parametro zero Adrien Rabiot e Aaron Ramsey che fin qui non hanno inciso e credendo che un reparto affollato ma costruito forse per Max Allegri andasse bene anche per Maurizio Sarri. E forse proprio qui c'è l'errore degli errori: questo centrocampo non va bene per ciò che chiede il nuovo tecnico bianconero. Tanti giocatori, troppi e troppo pesanti (quantomeno a bilancio). Pochi quelli giusti, o almeno quelli che sembrano giusti per Sarri dopo mezza stagione. Con la Juve agli ottavi di Champions e favoritissima per arrivare ai quarti, pur sempre prima in classifica. Ma quest'anno in campionato non si può scherzare, l'Inter è un avversario vero, la Lazio ha rifilato due lezioni severe alla Juve in due settimane. E il primo trofeo ha preso la strada di Roma, non di Torino. Servirà quindi un mercato vero, non solo in uscita, perché proprio la Lazio ha palesato come questo centrocampo sia sbagliato o quantomeno incompleto.



A GENNAIO – Mario Mandzukic ha dato il via al mercato delle uscite, probabilmente una punta vera farebbe comodo a Sarri ma la priorità è a centrocampo. Non sembra pesare troppo l'infortunio di Sami Khedira, quanto il ritardo di Rabiot e Ramsey, l'inadeguatezza di Emre Can e in parte di Blaise Matuidi. Serve un colpo vero, di qualità, di passo, di spessore internazionale. Da mettere a segno parallelamente ad un mercato in uscita che dovrà in ogni caso servire a snellire una rosa che così pesante è difficile da gestire tecnicamente e sopportare economicamente. I nomi che circolano per ora sono quelli di Ivan Rakitic, Leandro Paredes e Sandro Tonali, la sensazione è che ora alla Continassa si lavorerà anche su altre strade. Purché si cominci la ricerca di uomini adatti al calcio di Sarri. Ammesso che davvero si voglia credere nella sua rivoluzione per quei tre anni previsti dal contratto.