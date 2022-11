Adrien Rabiot, centrocampista della Juve, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull'Inter:



"In quel cerchio c'è la determinazione, la voglia dello spogliatoio. Abbiamo avuto delle difficoltà, ne siamo usciti con le prestazioni. Non abbiamo mai mollato, fino al novantesimo".



NUOVA JUVE - "Abbiamo bisogno di tutti, giovani e meno giovani, anche lo staff. Fuori dicono tante cose, con il Mondiale che si avvicina, e non è così".



LEADER - "Dopo 4 anni sì, mi sento un leader. Non bisogna parlare tanto, ma fare sul campo. Siamo in crescita".