Futuro incerto per Paulo Dybala: non è ancora arrivato, infatti, il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Per questo, secondo Tuttosport, non va esclusa l'ipotesi di uno scambio, così da non svenderlo il prossimo anno: le piste portano a Manchester (Gabriel Jesus), Madrid (Isco o Asensio), Atletico Madrid (Morata) o Manchester United (Pogba).