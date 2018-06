Sami Khedira è uno dei possibili partenti in casa Juventus. Il centrocampista partirà con la Germania di Löw per il Mondiale, ma deve ancora decidere cosa fare del proprio futuro con il club. Nel futuro del 31enne c'è l'opzione Premier League, destinazione che lo stesso giocatore ha ammezzo di apprezzare. Secondo La Gazzetta dello Sport, nonostante il contratto in scadenza nel 2019, la Juventus pensa ad una cessione per circa 28 milioni di euro di valutazione.