, anche se traballa ogni volta che si passa il 60esimo., e il suo minutaggio sta aumentando.. Sonoche Allegri potrà schierare venerdì nel big match contro il Napoli, in attesa di poter convocare i rimanenti due. Uno dei quali, però,, facendosi vedere dopo il lungo infortunio patito in estate e gestito non in maniera ottimale nel vano tentativo di non saltare i Mondiali.Vlahovic, invece,- a conti fatti, l'ultima sconfitta di una Juventus da allora imperforabile - e dopo una rassegna iridata frustrante con la Serbia, condita da un gol e un'esultanza tra il rabbioso e il polemico in un paio di apparizioni,. E' più indietro di Pogba, visto cheEntrambi stanno lavorando con il pallone, aumentando pian piano per tornare il prima possibile, senza rischiare ulteriori ricadute., il che significa che, in assenza di imprevisti,. Per essere chiari, probabilmente anche la gara di Coppa Italia contro il Monza la prossima settimana potrebbe non essere alla portata. Poi, il campionato mette di fronte alla Juve: al più tardi, sempre che non ci siano complicazioni,Rivederli in campo, ma chiaramente, sulla scia di quanto sta facendo vedere Chiesa...