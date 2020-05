Cristianoè tornato ad allenarsi ormai a pieno ritmo, sui campi della Continassa. La Juventus spera di ritrovarlo in forma smagliante per la ripresa di giugno e difficilmente il portoghese tradirà le attese. D'altronde, la sua quarantena è andata a ritmo di allenamenti individuali, come ha mostrato lo stesso Ronaldo sul proprio profilo Instagram...