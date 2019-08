Come riportato dalla Bild, tra la Juventus ed il Bayern Monaco si stanno intensificando i contatti per portare Mario Mandzukic in Baviera. Anche se il ds Salihamidžić non si è esposto, preferendo la strada della diplomazia, i bianconeri avrebbero fatto sapere quale sia il prezzo del croato. Infatti, interpellato sull'argomento, il ds bosniaco non ha affermato né negato: "Non posso parlarne perché è un giocatore della Juventus. È sicuramente mio amico, abbiamo giocato insieme al Wolfsburg". Parole che aprono ad uno scenario di mercato importante: il Bayern ha bussato alla porta della Juventus e Paratici ha risposto al collega con decisione. Il prezzo di Mandzukic è di 10 milioni di euro. Ora la palla passa al Bayern, ma, a ben vedere dalle dichiarazioni di Salihamidžić, la ruota sta già girando da tempo. Bisogna solo saper aspettare.