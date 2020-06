Secondo La Repubblica, la Juventus continua a programmare il mercato estivo con Maurizio Sarri e sono stati approvati dall'allenatore due scambi potenziali. Cengiz Under piace a Sarri come jolly per il presente e il futuro, dovesse arrivare in uno scambio sarebbe gradito; ok totale invece a Nicolò Zaniolo a qualsiasi condizione.