Juventus in campo durante la sosta. Questo il report ufficiale: "Pomeriggio a ranghi misti al JTC. Ai bianconeri rimasti a Torino, si sono aggregati anche alcuni ragazzi dell’Under 23 e dell’Under 19 per partecipare a una partitella a tempi ridotti.



A segno Ramsey e Gerbi (Under 23, con una doppietta), nel 3 a 0 finale a favore della prima squadra più aggregati.



La squadra continuerà il proprio lavoro nel pomeriggio di domani".