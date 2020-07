Massimo Giletti, noto tifoso bianconero, ha parlato del nono scudetto della Juve in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Scudetto zoppo? Ci sono state polemiche e critiche, come se mancasse qualcosa o come se la Juve dovesse ambire a una perfezione assoluta. Ma è una cosa difficile. E’ un danno per Sarri che l’opinione pubblica si attendesse automatismi di gioco come a Napoli. Nella Juve ci sono tanti campioni: difficile creare una manovra articolata. Mi spiace definire zoppo questo scudetto, ma mi sembra inevitabile".