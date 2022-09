Intervenuto in collegamento telefonico in occasione del premio nazionale di calcio `MM7´ dedicato al ricordo di Mario Mariozzi, ala destra anni '50-'60, Claudio Ranieri ha detto la sua sul difficile momento attraversato dalla Juve:



"Quello che si vede è che i giocatori della Juve non hanno gioia, sembrano impauriti. E’ strano vedere una squadra di Allegri così, ma è sempre difficile dare giudizi. Giovani? Oggi c’è mancanza di talenti. Chi calcisticamente nasce adesso deve abituarsi ai ritmi di oggi. I talenti non nascono sempre, ma è così anche nelle altre nazioni”.