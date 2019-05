Il terzino argentino Pablo Zabaleta, oggi al West Ham, ha giocato per gran parte della sua carriera al Manchester City, dove è stato allenato da Pep Guardiola nella stagione 2016-2017. Queste le sue parole a BeIn Sports: "Guardiola non è un tecnico che ama stare più di 3 o 4 anni nella stessa squadra, è una persona molto passionale che ha bisogno di nuove sfide. Non so se resterà ancora tanti anni al Manchester City, sarà sicuramente difficile sostituire uno come lui. La squadra gioca benissimo. È lui che deve decidere, ma io spero che possa restare al City."