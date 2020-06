si è infortunato proprio dopo tre mesi di stop. Mattiasi ferma ancora, dopo poco più di un'ora di gioco, dopo due partite da zero minuti, per l'ennesima volta.sembra mettercela tutta per farsi espellere, graziato una volta dall'arbitro Rocchi poi ci riesce.Che a destra farà giocare Juan, proseguendo in un progetto tattico avviato da Max Allegri e accolto con convinzione anche dal Comandante. A sinistra poi bisognerà ricorrere a delle invenzioni o nella migliore delle ipotesi a un ritorno al passato.In passato era già successo al centrocampista francese, per una volta ancora sarà necessario nonostante pure a centrocampo la coperta sia parecchio corta.Serve qualche ora, magari qualche giorno, per capire esattamente l'entità del nuovo infortunio di De Sciglio. E. Magari bloccato, magari che potrebbe far riaffiorare un pensiero di difesa a tre. Ma ccon tutto ciò che può portare di positivo anche a livello mentale, senza dover scalfire la solidità sempre più importante che stanno raggiungendo in coppia Leonardo Bonucci e Matthjis de Ligt.. Costruire una stagione intera puntando sul fatto che Alex Sandro potesse giocare più di 50 partite era un rischio, affidarsi come prima e forse unica alternativa a un giocatore con lo storico infortuni di De Sciglio lo è stato anche di più.o senza necessariamente rispolverare lo scambio tra lo stesso De Sciglio e Kurzawa,Poi ci sono errori che si pagano caro e altri che passano in cavalleria. Il tempo dirà come si possa catalogare questo sbaglio. Che, però, sbaglio resta.