La Sampdoria è tra i club interessati all'acquisto del cartellino di Rolando, regista classe 1997 della Juventus reduce da una buona stagione giocata a Crotone. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il giocatore è tra i "papabili" per la mediana blucerchiata, anche se è da capire se i doriani si muoveranno per il prestito o per un acquisto a titolo definitivo del suo cartellino.