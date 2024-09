Juve Stabia-Palermo: formazioni, dove vederla in tv e streaming

DOVE VEDERE JUVE STABIA-PALERMO IN TV

La partita tra Juve Stabia e Palermo sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'apposita app su smart tv compatibile o su console PlayStation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast o TIMVISION Box.