Nuovo attacco del presidente della Liga Javier Tebas nei confronti della Juventus. A margine dell’evento di presentazione del report di KPMG sul pregiudizio economico della Superlega, il dirigente spagnolo è tornato sulle vicissutidini giudiziarie del club bianconero. Questa la risposta fornita a Calcio e Finanza: "Le colpe le stabiliranno i tribunali italiani. Ma cercare di arrivare a vincere le competizioni ha portato alla situazione della Juventus di provare a falsificare i bilanci contro i suoi azionisti. La domanda è: Agnelli sarebbe il leader europeo della Superlega? Se è stato capace di presentare bilanci all’apparenza falsi o di ingannare con le plusvalenze, questa sarebbe la sostenibilità economico-finanziaria? Quando si dice che accusano la UEFA di essere corrotta, dove sta il corrotto? Magari molto più vicino alla loro porta, o nascosto dentro A22 (la società che recentemente ha preso in mano il progetto Superlega). Non so se sia l’uomo adeguato per realizzare un progetto di questo tipo. Poi parlano di corruzione nella UEFA, io credo che non sia adeguato e non abbia l’autorità per farlo".