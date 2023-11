Un incontro per programmare delle possibili strategie sul mercato.tra le più influenti sul panorama internazionale. Secondo quanto appreso,ha chiesto informazioni su diversi giocatori con un focus speciale suche lui stesso aveva portato in Italia, al Napoli, dal Betis Siviglia.La Vecchia Signora vuole rifarsi un nuovo abito sul mercato e ha sondato il terreno anche per Fabian Ruiz. Allo stato attuale ci sono poche chances di riuscita perché lo spagnolo ha un ingaggio molto elevato per i parametri bianconeri (6 milioni di euro). Senza dimenticare che va capita la volontà del Psg: Fabian rimane un giocatore importante per i francesi nonostante stia trovando poco spazio. La dirigenza del club campione di Francia non sembra così propensa ad aprire al prestito, se ne riparlerà più avanti. Nel frattempo Giuntoli guarda alle occasioni dalla Premier League con Partney e Phillips in prima fila per rinforzare la mediana.