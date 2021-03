80ª sfida in Serie A tra Cagliari e Juventus: i bianconeri conducono per 41 successi a 12, completano 26 pareggi.La Juventus ha vinto otto delle ultime nove sfide di Serie A contro il Cagliari (1P), collezionando ben sette clean sheet nel parziale.Dal ritorno in Serie A (stagione 2016/17), il Cagliari ha segnato appena tre gol in nove sfide con la Juventus: quella bianconera è la formazione con cui i sardi hanno la peggior media gol nel periodo in campionato (0.33 a match).Il Cagliari ha perso 17 sfide interne contro la Juventus in Serie A (10V, 12N), contro nessuna squadra ha subito più sconfitte casalinghe nel torneo, alla pari del Milan.Il Cagliari ha vinto per 2-0 nell’ultimo match casalingo di Serie A contro la Juventus: solo tra il 1965 e il 1966 i sardi hanno ottenuto due successi interni consecutivi contro i bianconeri nel torneoFederico Chiesa ha eguagliato il suo primato personale di assist in un singolo campionato di Serie A (sei, come nel 2019/20 con la Fiorentina), ma non aveva mai partecipato a 13 gol (sette reti, sei assist) nelle sue prime 23 gare in una singola stagione nel massimo campionato.Álvaro Morata (22) può eguagliare Fernando Llorente (23) al primo posto dei migliori marcatori spagnoli della Juventus in Serie A.La Juventus ha incassato soltanto 10 gol nei secondi tempi di questo campionato, eppure sei delle ultime 10 reti subite dai bianconeri in Serie A sono arrivate proprio nelle seconde frazioni di gioco.Solo l’Inter (22) ha ottenuto più punti della Juventus (19) nelle ultime otto giornate di campionato: per i bianconeri sei vittorie, un pareggio e una sconfitta, con soli tre gol subiti.Cagliari e Juventus non pareggiano in casa della formazione sarda in Serie A da aprile 2006, da allora 10 successi bianconeri in trasferta e due vittorie dei rossoblù".