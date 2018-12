Il sito ufficiale bianconero lo presenta così: "La Juventus ha ottenuto il successo in sei delle ultime 10 sfide contro la Roma in campionato (2N, 2P): in questo parziale ha mantenuto la porta inviolata ben sei volte.. Anche nel 2016/17 Juventus e Roma si sono incontrate nella giornata numero 17 di campionato: a Torino terminò 1-0 per i bianconeri, grazie alla rete di Gonzalo Higuain".La Juventus ha vinto tutte le ultime sette gare interne di Serie A contro la Roma: solo a cavallo tra gli anni ’50 e ’60 ha trovato il successo per otto sfide di fila in casa contro i giallorossi. In cinque di queste ultime sette sfide a Torino contro la Roma, la Juventus ha anche mantenuto la porta inviolata. La Juventus ha vinto 55 degli 84 incontri casalinghi con la Roma in Serie A: 21 pareggi e otto successi giallorossi completano il bilancio.Nell’anno solare 2018 la Juventus ha vinto 30 delle 35 partite giocate in campionato, almeno tre più di qualsiasi altra squadra nei principali cinque campionati europei (4N, 1P). Tra le squadre di questo campionato la Juventus è quella che non perde da più tempo (20 partite di fila senza sconfitte in A, grazie a 18 vittorie e due pareggi) e quella che segna almeno un gol da più partite di fila (17, ultima volta senza segnare proprio contro la Roma). Nessuna squadra aveva mai totalizzato 15 vittorie e un pareggio nelle prime 16 giornate di campionato: i bianconeri, ora a quota 46 punti, hanno tre gare per migliorare il record storico di punti in un girone d’andata di Serie A a 20 squadre (52 punti stabilito nel 2013/14 proprio dai bianconeri). La Juventus è la formazione che ha collezionato più clean sheets (21) nell’anno solare 2018 considerando i Top-5 campionati europei, nove dei quali in questa Serie A (più di qualunque altra squadra).Prima di passare alla Juventus, Miralemha giocato 159 partite segnando 27 gol con la maglia della Roma in Serie A. Wojciechha disputato con la Roma 72 partite in Serie A tra le stagioni 2015/16 e 2016/17. Medhiha vissuto con la Roma la sua miglior stagione in Serie A dal punto di vista realizzativo: cinque reti in 33 presenze nel 2013/14.