Tutte le formazioni giovanili della Juventus si sono guadagnate l’accesso in semifinale nel rispettivo campionato. Un’impresa storica per il club bianconero, che ha fatto l’en-plein in questa stagione. E’ successo all’Under 15 maschile di Bovo, all’Under 16 di Barone e all’Under 17 di Pedone, oltre ovviamente alla Primavera di Dal Canto che se la vedrà contro l’Inter nelle final four.