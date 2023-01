Le condizioni per l'obbligo di riscatto sono scattate. Era una formalità, fin dal primo momento. Ma Manuel Locatelli ora è a tutti gli effetti un calciatore della Juve, che lo acquista dal Sassuolo per 25 milioni più 12,5 di bonus, alcuni già scattati. E ora? Ora è tempo di rinnovo: come promesso, nelle prossime settimane, una volta formalizzato il riscatto, Locatelli prolungherà fino al 2026 con un aumento dell'ingaggio che sfonderà il muro dei 3 milioni netti.