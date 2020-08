. Così la Juventus ha scelto di descrivere la nuova seconda maglia, quella "Color blu scuro o meglio "" con scritte bianche è stata presentata oggi con diversi protagonisti in foto. Ci sono anche gli uomini mercato DEcco il comunicato e le foto più belle nella nostra gallery.è il tema portante delle nuove divise della Juventus per la stagione 2020/21 e se già nella maglia Home, presentata lo scorso 30 luglio, trova un'evidente espressione con le strisce proposte come un'unica pennellata, anche nel kit da trasferta sono presenti le stripes dipinte nella maglia e nelle maniche.Così, anche sulla divisa Away l'eleganza si sposa con la modernità e il tocco contemporaneo arricchisce un'estetica classica, definita dal colore night indigo, un esclusivo tono di blu, accentuato da eleganti dettagli in argento, incluse le tre strisce, gli sponsor e l'ultima evoluzione del logo.Le tecnologie HEAT.RDY e KEEP COOL, permettono di mantenere asciutto chi la indossa durante tutta la partita e la maglia replica offre benefici simili con la tecnologia AEROREADY – FEEL READY.