La dirigenza della Juve si sta godendo in questi giorni l'acquisto di Dejan Kulusevski. Gli uomini bianconeri sono tutti convinti di aver fatto un gran colpo che farà bene anche quest'anno alla Juve dopo l'exploit di Parma, ma anche perché l'Inter lo aveva in pugno come Tonali e ora se lo godrà Pirlo con i suoi uomini.