All'ex tecnico del Napoli l'arduo compito di non far rimpiangere Max, dotando di un gioco spettacolare una squadra vincente come nessun'altra precedentemente nella storia del calcio italiano. Mica poco, mica facile. Tocca a Sarri varare la nuova era della Juventus, al termine di una lunga fase che aveva visto però la dirigenza bianconera valutare e trattare a lungo anche con altri allenatori, come normale che fosse.. In una fase che vedeva anche il mondo dell'informazione spaccarsi in due tra chi credeva ad un caso Pepe chi no, una situazione quasi senza precedenti, più di fede che non di matrice reale. Tornando un anno indietro si può però ricordare cosa stava succedendo: tra lo stesso vate del Manchester City, ma anche Simone, Antonio, Zinedinee persino JoséMa, stando a quanto raccolto da Calciomercato.com, il sogno Guardiola è stato per la seconda volta consecutiva accarezzato e poi subito rimandato a tempi migliori. Nei primi mesi del 2019 degli incontri con il fratello di Pep avevano portato all'interesse di Guardiola nei confronti dell'offerta e del progetto bianconero, ma solo al termine della sua avventura al City. Il resto è stato appunto una questione di fede, tra chi ha voluto crederci ad ogni costo e chi restava sul pianeta terra.​