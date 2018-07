La Juventus guarda in casa dell'Atlético Madrid per rinforzare la propria difesa. Come si legge su Tuttosport, se all’inizio del mercato i bianconeri sembravano molto vicini a Diego Godin (clausola da 20 milioni), negli ultimi giorni l’uruguaiano non è uscito dai radar bianconeri, ma le quotazioni del compagno Stefan Savic vengono segnalate in rialzo