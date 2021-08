Miralem Pjanic continua a proporsi, ma c'è un fattore per l'ultimo colpo a centrocampo della Juventus che fa propendere l'ago della bilancia verso Axel Witsel proposto dagli agenti e in uscita dal Borussia Dortmund. Per il belga c'è la possibilità di usufruire dei vantaggi fiscali derivati dal decreto crescita che alleggerirebbero il costo del suo ingaggio a bilancio.