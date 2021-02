La Juventus ha un solo diffidato nella partita di domani sera contro il Crotone (calcio d'inizio all'Allianz Stadium alle 20.45) ma se dovesse essere ammonito e saltare dunque la successiva sfida contro il Verona (sabato 27 alle 20.45) metterebbe in crisi la Juventus. Si tratta infatti di Danilo, che se venisse squalificato per l'Hellas si aggiungere a un elenco di indisponibili che nel pacchetto arretrato di Pirlo vede già Bonucci, Chiellini e Cuadrado (diffidato in verità anche lui, ma almeno per l'ultima settimana di febbraio starà ancora ai box). La Juve spera che domani Danilo non rimedi il cartellino giallo, così da non doversi poi presentare al Bentegodi senza terzini destri.