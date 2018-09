La Juventus Under 23 affronterà questa sera la Carrarese nella seconda giornata di Serie C. Fra i convocati bianconeri di Zironelli figura per la prima volta anche il classe 2001 Davide Di Francesco, esterno d'attacco che ha già fatto vedere tutte le sue qualità nelle giovanili. L'ex Ascoli ha scelto il numero 33, lo stesso di Federico Bernardeschi.