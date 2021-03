Dopo l'affare sfumato Reynolds, finito alla Roma, la Juve torna a guardare in MLS. Come scrive Tuttosport, nel mirino dei bianconeri c'è Julian Araujo, terzino destro, classe 2001, dei Los Angeles Galaxy. Di origini messicane, il 9 dicembre 2020 Araujo ha debuttato con la nazionale maggiore statunitense, dove ha vestito le maglie di tutte le Under.