La Juventus ha iniziato a preparare questa mattina alla Continassa il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma martedì contro l'Ajax all'Allianz Stadium. Per gli uomini di Allegri oggi lavoro sulla tattica e sui movimenti da replicare allo Stadium contro gli olandesi. Durante l’allenamento, Mattia Perin ha subito un trauma alla spalla destra che necessita di ulteriori approfondimenti e lo rende indisponibile per la gara di martedì.



Domani sarà già vigilia dell'incontro e i bianconeri saranno sui campi del JTC pomeriggio per la seduta di rifinitura: sotto osservazione gli acciaccati Chiellini, Emre Can, Douglas Costa, Matuidi, Rugani e Khedira. Per quanto riguarda Emre Can, Matuidi e Rugani, il loro recupero appare scontato, così come c'è ottimismo per Chiellini e Douglas Costa e pessimismo per Khedira.