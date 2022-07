Il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic ha parlato del futuro di Kenan Yildiz, trequartista classe 2005 vicino alla Juve: "Il ragazzo andrà via - ha detto Salihamidzic alla Bild - E' un giovane di talento che avremmo voluto tenere, ma non potevamo e non volevamo soddisfare le sue richieste economiche".



A UN PASSO - La trattativa è arrivata alle ultime curve, ci sono gli ultimi dettagli da sistemare e prima di chiudere l'affare. La Juve è il club che è andato più deciso sul giocatore, vincendo anche la concorrenza del Barcellona.