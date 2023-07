Di seguito le parole dell'esterno Timothy, al canale Twitch dellaMi sono sentito benvenuto dal primo giorno. Quando c'è da lavorare lavoriamo, ma fuori c'è un bel clima. Avere Weston qui é bello, mi aiuta, ma anche tutti i ragazzi francesi. Mi aiutano ad ambientarmi.Mi ha solo detto di darci dentro. Non mi mette pressione, mi ha detto di fare quello che so fare. Quando ero giovane giocavo tanti sport diversi, poi è arrivato il vero calcio e ho detto: voglio essere questo.Non ho ancora girato molto, il posto preferito é sicuramente lo stadio.Fare un assist, sarebbe bello. La cosa più importante é avere questa maglia, è una benedizione. Non vedo l'ora di indossarla.Lo amo. Mi piace la pastaIn Francia si correva il doppio. E' differente, è una sfida per meSono molto vicino a Weston, ma ne ho già parlato. Ma anche Moise e Federico Gatti, sono molto genuini.- Lancio da Locatelli, mi lancia sempre, so già che sarà così.Non ne ho ancora una, ci sto lavorando.Sono un tifoso dei Giants. Ma preferisco il basket."Tutti mi chiamano Timo""Sono incredibili, non mi aspettavo tanto supporto quando ho fatto le visite mediche, é stata una cosa bella. non vedo l'ora di vederli allo Stadium, con quell'atmosfera".- "Stavo giocano ai videogiochi, a Fifa. Avevo una carriera dove giocavo con la Juve un mese prima. Mi ha chiamato l'agente e mi ha detto dell'interesse della Juventus"."Sono un tifoso dei Knicks"."Chiesa é un gran calciatore. Anche Locatelli, classe italiana".- "La mia posizione preferita é giocare in attacco, da numero 9. Ma posso cambiare. Al Lille ho cambiato ruolo".- "Mio padre, il mio idolo più grande"."Sono una persona davvero tranquilla. Son introverso, non sono persona da stare bene in mezzo al caos"."È una leggenda. Sul campo è un esempio, è un leader, qualcuno che vuoi tenerti vicino".