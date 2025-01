Juventus a caccia di difensori, Rugani e Huijsen sono un rimpianto? Ecco perché sono stati ceduti

AFP via Getty Images

, per sopperire alle perdite di, che saranno assenti per infortunio fino al termine della stagione. I bianconeri in questo mese di gennaio hanno già acquistato il terzinoe il duttile, che può essere impiegato sia come centrale che sulla fascia sinistra. E non finisce qui, perchécentrale da regalare a Thiago Motta. ( LEGGI QUI: Juventus, Todibo apre a un nuovo colpo dalla Premier: i nomi Facendo un passo indietro, e tornando alle scelte di mercato effettuate la scorsa estate, non sono pochi i tifosi e gli osservatori che si chiedonoapparentemente a cuor leggero a due giocatori come, un elemento esperto e uno emergente che adesso sarebbero potuti tornare utili, senza bisogno di dover ricorrere al mercato.

. Durante il ritiro estivo, l'allenatore italo-brasiliano ha valutato che il classe 1994 toscano non fosse adatto al proprio credo calcistico, riferendo a Giuntoli che, se fosse rimasto, moltodel settore difensivo bianconero.fino al 30 giugno 2025 e, di fatto, l'implicita motivazione all'impossibilità che un eventuale rientro di Rugani venisse preso in considerazione a gennaio per tamponare l'emergenza.

. La Juventus ha deciso infatti di aprire un nuovo ciclo e di puntare sui, ma non di soli giovani si può vivere, e sperare di vincere. E quindi andavano fatte delle scelte, decidendo di, le cui cessioni potessero consentire di fare delle plusvalenze utili anche per poter effettuare investimenti su giocatori più maturi (Koopmeiners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez). E quindi, in quest'ottica,pagabili in cinque esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di 3 milioni, con un impatto positivo sull’esercizio pari 13,7 milioni. Huijsen, autore di una buona stagione in Premier con 12 presenze e 2 gol,