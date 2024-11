Juventus a Lecce con gli uomini contati: il rischio è di spremere i pochi disponibili, ecco i fedelissimi di Motta

AFP or licensors

Ladevono fare di necessità virtù. Sono giàalcuni gravi, altri meno, altri ancora che sembravano essere di facile gestione ma che hanno portato alcuni giocatori chiave a essere relegati ai box a lungo. A causa dei tanti stop,e, in vista della trasferta di, l’ex allenatore del Bologna ha dovuto convocareDopo che ancheè andato ko, unendosi alla lista che già prevedevasolo per citare gli ultimi in ordine cronologico,Una sensazione che sta accompagnando la stagione della Juventus e che si è fatta unain questa fase molto delicata, piena di gare di campionato e coppe. L’unica soluzione a disposizione del mister italobrasiliano è quello di, ai pochi insomma che sonoe sui quali si può contare sempre. Scorrendo la classifica deiin questa stagione, si scoprono diverse sorprese.

- Anzitutto,Vero e proprio, era stato lanciato proprio da Motta che l’aveva avuto al. Sgrezzato poi da, questa è la stagione in cui di lui si è accorto anche, che lo ha reso un insostituibile anche in Nazionale, e il panorama calcistico europeo che si sta godendo le sue prestazioni anche in Champions League.Lui intanto gioca sempre (i suoi minuti finora) e - Motta ringrazia – lo fa bene in tanti ruoli.– Secondo e quarto posto sono appannaggio di due attaccanti: Dusane Kenan. Se per il serbo non si tratta di una grossa sorpresa, vista la suanel progetto e la mancanza di veri e propri, il turco è invece diventato unadi questa squadra, nonostante la. Il primo ha giocato 979’, il secondo 928’, trovando anche reti importanti e meritandosi quella 10 che porta sulle spalle. Le alternative latitano e per i due c'è la necessità di sobbarcarsi l'intero attacco in due.

– Se i 900’ giocati daerano abbastanza scontati, i nomi che si trovano in alto in questa speciale classifica certificanoStiamo parlando di(807’) e di(890’). La coppia formata dal francese e dall’italiano sta dando le giuste risposte ed è stata composta un po’ giocoforza dopo l’infortunio di. Entrambi hanno vissuto momentiin stagione. Il francese si è dovuto adattare alla nuova realtà ma ha dimostrato che il giocatore visto nell’ultimo periodo alè solo un lontano ricordo. L’exinvece è partito forte, ha vissuto un momento di calo con alcune divergenze con Motta ma poi si è ripreso la. Non l’ha mai persa invece Manuel. Quello che sembrava dovesse essere solonella mediana rinnovata della Juventus, è diventato un. In mezzo al campo è quello che meglio ha recepito il calcio mottiano e i 958’ lo testimoniano.

Alzi la mano chi si sarebbe aspettato che a un terzo del campionato,L’ultima intuizione di Motta ha dimostrato di esserein difesa eanche nelle scorribande offensive,Sta prendendo questi gradi anche. Partito a rilento, il fratello di Marcus ha già giocatoe promette di giocarne sempre di più. La suae le sue sgroppate stanno facendo innamorare gli juventini. Ultimo citato in questa top 10 è. Sono 650’ quelli che Motta gli ha concesso finora, a causa degliche hanno colpito l’ex Atalanta. I suoi numeri sono destinati a, così come quelli sottoporta. La Juve lo aspetta e l’olandese spera di sbloccarsi presto, magari già a Lecce.