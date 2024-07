Atalanta su O'Riley, Rodgers: "Per il Celtic è una sfida competere con certi stipendi offerti"

AFP via Getty Images

CHI E' MATT O'RILEY

Ilsa di poter perderenella finestra di mercato estiva: "".Il centrocampista 23enne ha attirato su di sé le attenzioni dei top club europei, anche in Italia in un intreccio con: lalo ha monitorato come alternativa olandese, ma è soprattutto l'che lo valuta come sostituto o vice di Koop.- Fino a questo momento gli scozzesi hanno respinto tutti gli assalti, compresa l'ultima offerta darecapitata dall'Atalanta.

- La valutazione che il Celtic fa di O'Riley, sotto contratto fino al 30 giugno 2027, è molto chiara: almenoper sedersi al tavolo delle trattative.- Nel frattempo, tecnico del Celtic, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole di oggi con il Manchester City in North Carolina e ha detto la sua proprio sul futuro di O'Riley: "Sa che è un privilegio giocare per il Celtic. Il Celtic è un club in cui si può andare avanti, ma non si è obbligati a farlo ed è un club molto difficile da abbandonare. Naturalmente, con gli stipendi che vengono offerti ai giocatori, per il Celtic è una vera sfida competere a quel livello.

Lui sa cosa ha qui. Siamo tutti abbastanza tranquilli. Ogni giocatore ha un valore, lo sappiamo. L'avete visto in partita l'altra sera, sta lavorando molto bene, è molto concentrato.Ovviamente, quando sei un giocatore davvero bravo, soprattutto se giovane, che si impegna e si impegna in modo professionale come lui, allora acquisisce attenzione. Sta lavorando molto bene e non c'è nulla da segnalare su di lui".