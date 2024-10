Juventus, Bremer: "Primissimo passo verso il rientro". Quando può tornare in campo

Getty Images

si è sottoposto in mattinata all’intervento, perfettamente riuscito, aldopo la rottura del crociato in. Il brasiliano dellaha postato una foto dal lettino in ospedale e si è rivolto ai suoi fan."Questo è ilGrazie a tutti per i messaggi che mi avete mandato, l’affetto che ho ricevuto in questi giorni è stato qualcosa di".

Questo il comunicato diffuso dalla Juventus che faceva il punto della situazione sul suo giocatore. "Gleison Bremer questa mattina è stato sottoposto ad intervento chirurgico diL’intervento, eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Cottet-Sonnery (uno dei più esperti nel settore, a lui si era rivolto anche Zlatanper farsi operare nel 2022) alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Luca Stefanini, è perfettamente riuscito e

I tempi di recupero non saranno brevi:Difficilmente quindi Bremer tornerà in campo prima della fine di questa stagione, con la data di ritorno all'attività che potrebbe essere