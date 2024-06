Juventus: chi è Wendell, nuovo obiettivo per la fascia

Getty Images

, terzino sinistro classe 1993 del Porto e della nazionale brasiliana. Secondo il Corriere dello Sport, il club portoghese chiederebbe circa 7 milioni di euro per la cessione del cartellino del giocatore, in scadenza di contratto nel 2025.- Classe 1993, tre presenze in nazionale,in Brasile ha giocato con le maglie di Iraty, Londrina, Parana e Gremio, prima di trasferirsi in Europa. Dopo sette stagioni al Bayer Leverkusen (2014-2021), con un bilancio di 186 partite e 7 gol, Wendell si è trasferito al Porto, dove finora ha un bilancio di 63 presenze e 6 reti.

Con il Porto, Wendell ha vinto un campionato portoghese (2021-22), tre Coppe del Portogallo (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024) e una Coppa di Lega portoghese (2022-23).