Juventus, Conceicao: "Il futuro? Non lo so. Ho chiamato Veiga..."

, esterno d'attacco della, parla in conferenza stampa alla vigilia del match fra i bianconeri e il Benfica, in programma domani alle 21 all'Allianz Stadium e valevole per l'ottava e ultima giornata della League Phase di Campions League. Di seguito le sue parole, riprese da IlBianconero.com."Senza parlare molto del gioco di domani, affronteremo una squadra a cui piace tenere la palla, vogliamo concentrarci su quello che possiamo fare noi, su cosa abbiamo lavorato. Conosciamo la forza del Benfica, ma vogliamo dare una risposta forza".

"Ovviamente perdere non ci piace mai, soprattutto alla Juve, ma vogliamo rispondere in modo forte, continuando a fare quello che ci chiede lo staff e il mister, per rialzarci, e ottenere tre punti importanti in Coppa"."Sì, ovviamente quando non vinciamo è sempre difficile, ma sappiamo di essere in un processo, abbiamo una squadra giovane, ci alleniamo tutti i giorni con quest'obiettivo e sappiamo di dover alzare il livello, lo sappiamo. Ma comunque siamo convinti che le vittorie arriveranno con naturalezza"."Sì, quando ho saputo che poteva arrivare alla Juve, ho chiamato Veiga, e gli ho detto che sarebbe arrivato in un grande club, che lo avrebbe aiutato nel processo di crescita, e quindi ho cercato di convincerlo, conosco le sue qualità. Quindi anche in qualità di suo amico, è quello che ho cercato di fare".

"Sì, non ho mai segnato un gol al Benfica, quindi spero di cambiare le cose domani e di avere quest'opportunità, domani conta la vittoria della squadra. Se mi dite adesso che non segno e vinciamo, firmo subito. Perché i 3 punti sono la cosa più importante"."Sì, ci sono speculazioni sul momento, ma per me non contano. Sappiamo che stiamo migliorando ogni giorno, alziamo il livello, credo che queste vittorie cominceranno ad arrivare. E' normale ""Cerco di utilizzare le mie qualità utilizzando le mie qualità. Che sono specifiche: cerco comunque di fare il mio gioco rispettando le richieste del mister. Tento di migliorarmi tutti i gironi, cerco di migliorarmi tutti i giorni. Voglio fare la differenza e aiutare il gruppo".

"Calcio italiano più competitivo di quello portoghese, non ho dubbi. Ogni squadra ha le sue qualità, le se forze, lavoro per migliorare tutti i giorni e sento di poter fare di più. Mi concentro su questo. Anche quando si dice che ho giocato bene, cerco di fare più gol e più assist, lo scopo è aiutare la squadra, farla vincere, lavoro ogni giorno per migliorare e sento che è la squadra giusta"."Ci sono cose buone anche qui, se si guarda bene con il Napoli per 45' ottima prestazione: nessuna squadra ha saputo fare a Napoli quanto fatto da noi. Poi la cosa importante sono i 3 punti e non ho dubbi che possiamo trarre aspetti positivi dalla sconfitta. Ci concentriamo su queste cose per migliorare in futuro".

"Non so cosa mi riserva, posso dare il meglio, aiutare il club al 100%. Io sono felice qui, mi sono ambientato bene. Sul futuro non lo so, lascio spazio a chi deve occuparsi. Mi concentro sul mio meglio, continuo così".DI MARIA - "Non è un modello solo per me, sappiamo tutti le qualità che ha. Io cerco di rubare sempre qualcosa ai giocatori migliori".