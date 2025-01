Juventus, capitan Danilo come Del Piero e Bonucci: "meritava altro". Con Motta zero feeling, ora Milan o Napoli

"., ex giocatore della Juve che ha commentato con queste paroledella squadra. D'altronde, era stato lo stesso Danilo, il 12 dicembre, a parlare in questi termini del suo contratto e del suo prossimo futuro: "Ho un contratto fino al 2025 e intendo rimanere fino alla fine".

, con il brasiliano non convocato per la Supercoppa in Arabia Saudita e di fatto fuori rosa, oltre che ovviamente. Arriva così a conclusionefin dall'estate, al di là delle dichiarazioni di facciata da parte di entrambi. Dal punto di vista tecnico, tattico e caratteriale il feeling fra Motta e Danilo non è mai scattato, tquando ancora non sono stati effettuati nuovi acquisti per la difesa e pur non potendo contare fino al termine della stagione sui lungodegenti Gleison Bremer e Juan Cabal.

, che però non intende pagare nessun indennizzo alla Juventus per un giocatore che andrà in scadenza il 30 giugno, aspettando che sia Danilo stesso a trovare un accordo per una risoluzione consensuale con i bianconeri;, per il quale il nome di Danilo circola nell'ambito di un'operazione che porterebbe Fikayo Tomori alla Juventus.Al di là del mercato, per il momento registriamo in fase di commento, un giocatore che chiude la sua esperienza in bianconero dopo cinque stagioni e mezza e con un bilancio di 213 partite, 9 gol, uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana., o perlomeno secondo quello che sarebbe stato il desiderio del giocatore:(capitano nel 2022-23),(storico capitano per 11 stagioni, dal 2001 al 2012),(capitano dal 1996 al 2001 e poi declassato da Marcello Lippi prima dell'addio nel 2004)(capitano del 1992 al 1995).

Decisamente pi(capitano dal 2012 al 2018) e(dal 2018 al 2022).