Juventus, confronto tra Conceicao e Tudor: cosa può cambiare in futuro

Confronto diretto. Senza "intermediari" e dunque intermediazioni. Franciscosa che può giocarsi ancora un pezzo di futuro in questa Juve, a prescindere dal fatto che effettivamente le idee di tutti sembrano essere un po' cambiate, o comunque totalmente dipendenti dalla prossima guida tecnica.Sarà però testato in queste ultime partite per capire l'eventuale adattabilità a sistema di gioco, ad ambizioni, al mondoDopo essere stato in panchina per 90 minuti a Roma e il successivo sfogo, con Chico non c'è stato poi bisogno di tante chiacchiere. Solo di quelle giuste. "Sono il più felice se mi fate cambiare idea, gli ho detto proprio così", le parole di Tudor in conferenza stampa, che hanno di fatto confermato il colloquio interno.

- Ora:. Così come accaduto con il Genoa, e finché ci saranno questioni di equilibrio in ballo, i fedelissimi di Igor saranno ovviamente altri.Il gruppo è quasi al completo e Chico sente di star perdendo l'occasione di restare a Torino, dove pure si è trovato discretamente. Almeno finché non è stato messo in un angolo.

"Giocheranno tutti", dice Tudor. Ma mente, sapendo di mentire. Se tutto va bene e la squadra gli darà le risposte che attende, la formazione base l'ha già trovata, con un trequartista più di copertura - Koop, oppure Nico Gonzalez - e Yildiz seconda punta alle spalle di uno tra Vlahovic e Kolo Muani.Tutto chiaro e tutto deciso. A meno che, appunto, il portoghese non si faccia in grado di fargli

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui