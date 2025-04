Juventus, Douglas Luiz torna in gruppo. Tudor recupera anche Cambiaso, cosa filtra per la Roma

Riecco: il centrocampista brasiliano classe 1998, alle prese da ormai più di un mese con l'ennesimo infortunio muscolare della sua prima stagione alla, è tornato in gruppo per l'allenamento odierno agli ordini di Igor Tudor.- Si è trattato di una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra, che lo stava tenendo fuori dalla fine di febbraio. Il recupero è completo, ma è lontano dal campo da circa un mese e fino a ieri aveva ancora lavorato coi compagni:in un reparto che lo vede inseguire anche al 100% della condizione.

- Dopo il rientro in gruppo di ieri, a posto anche per quel che riguarda la sessione di oggi Andrea Cambiaso: il problema alla caviglia lamentato prima della sosta è alle spalle, per lui si può pensare ad un ballottaggio con Nico Gonzalez o McKennie su una delle due fasce.