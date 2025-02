Mano di Gatti in Como-Juventus, per l'Avar era rigore: "Gli toglie il controllo". Il Var: "Per me no". L'audio

Come ogni domenica, Dazn ha offerto nel format Open Var la registrazione degli. Particolare specie, nonostante la sostanziale assoluzione da parte di Elenito Di Liberatore in rappresentanza dell'AIA nei confronti della terna, fa il dialogo fra Var e assistente in Como-Juventus, in occasione delIn pratica,, mentre fa vedere al Var Marco Guida le immagini della mano di Gatti che modifica la traiettoria della palla davanti a Douvikas,, in maniera che ripetiamo è giudicata corretta dai vertici arbitrali,e conferma ad Abisso, l'arbitro in campo, che il check non ha ravvisato gli estremi per il rigore. Di seguito il dialogo completo, quindi il video pubblicato da Dazn sui propri canali.

: "Fammi vedere come la prende...": "Serve tempo?": "Aspetta un attimo, aspetta solo un attimo. Check in corso, check in corso": "La tocca, vedi?": "E' in dinamica": "Dopo": "Dammene un'altra, per me è in dinamica": "Gli toglie il controllo per me, Marco": "No, per me non è rigore. Fammela rivedere...": "Guarda che gliela toglie, lui la può stoppare. Il controllo glielo toglie, il braccio la tocca prima che vada in marcatura": "Ma è in appoggio"

: "Dopo... comunque gli toglie il controllo": "(all'arbitro) Check completato! (all'Avar) Per me no".: "Va bene"